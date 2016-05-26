У Львівській області жінку госпіталізували після укусу змії
13:18, 26 травня 2016Новини регіонів
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У Львівській області 52-річну жінку госпіталізували після укусу змії.
У Львівській області жінку госпіталізували після укусу змії / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 25 травня до Самбірської районної лікарні госпіталізовано жительку села Блажів Самбірського району, яка постраждала від укусу змії.
Потерпіла була доставлена у стані середньої тяжкості. На сьогоднішній день стан жінки задовільний.
З настанням теплого сезону у Львівській області цього року від укусів змій постраждало 9 осіб.
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