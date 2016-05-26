Літні люди та інваліди продовжують отримувати допомогу від штабу Ахметова
30 486 продуктових наборів доставили додому самотнім літнім людям та інвалідам волонтери Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Адресна допомога продуктами здійснюється в Донецьку, Макіївці, Ханженковому, Харцизьку, Єнакієвому, Сніжному, Шахтарську і Торезі.
За словами координатора штабу Ріната Ахметова Римми Філь, на підконтрольних територіях Донбасу залишилися тисячі самотніх пенсіонерів та інвалідів, які в силу похилого віку і стану здоров'я не можуть прийти за продуктовими наборами на пункти видачі. "Саме для таких людей Штаб Ріната Ахметова організував адресну доставку продуктів. Більшість з наших одержувачів допомоги старше 80 років і потребують особливої підтримки та уваги. Ці самотні люди можуть розраховувати на доставку продуктів додому силами волонтерів Штабу в Донецьку та містах-сателітах», - зазначила Філь.
Хто може отримати адресну доставку продуктів?
Продуктовий набір з доставкою додому можуть отримати мирні жителі, які відносяться до таких пільгових категорій:
одинокі інваліди I і II груп, які не можуть самостійно пересуватися;
одинокі важкохворі люди, люди, що перенесли оперативні втручання або складні хронічні захворювання, що мають документальне підтвердження;
самотні пенсіонери старше 60 років, які не можуть самостійно пересуватися.
Як подати заявку на адресну доставку продуктів?
Залишити заявку по телефону гарячої лінії Штабу 0800 509 001. У заявці необхідно вказати наступні дані:
ПІБ;
рік народження;
пільгову категорію (підтверджену документально);
домашня адреса;
номер телефону для зв'язку;
серію і номер паспорта.
Які документи необхідно надати при отриманні набору?
Продуктовий набір видається особисто в руки одержувачу при наявності паспорта та документів, підтверджуючих пільгову категорію.
Як часто здійснюється доставка додому?
Продуктовий набір доставляється 1 раз в 5-6 тижнів.