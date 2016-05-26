Літні люди та інваліди продовжують отримувати допомогу від штабу Ахметова

За словами координатора штабу Ріната Ахметова Римми Філь, на підконтрольних територіях Донбасу залишилися тисячі самотніх пенсіонерів та інвалідів, які в силу похилого віку і стану здоров'я не можуть прийти за продуктовими наборами на пункти видачі. "Саме для таких людей Штаб Ріната Ахметова організував адресну доставку продуктів. Більшість з наших одержувачів допомоги старше 80 років і потребують особливої підтримки та уваги. Ці самотні люди можуть розраховувати на доставку продуктів додому силами волонтерів Штабу в Донецьку та містах-сателітах», - зазначила Філь.

Хто може отримати адресну доставку продуктів?

Продуктовий набір з доставкою додому можуть отримати мирні жителі, які відносяться до таких пільгових категорій:

одинокі інваліди I і II груп, які не можуть самостійно пересуватися;

одинокі важкохворі люди, люди, що перенесли оперативні втручання або складні хронічні захворювання, що мають документальне підтвердження;

самотні пенсіонери старше 60 років, які не можуть самостійно пересуватися.

Як подати заявку на адресну доставку продуктів?

Залишити заявку по телефону гарячої лінії Штабу 0800 509 001. У заявці необхідно вказати наступні дані:

ПІБ;

рік народження;

пільгову категорію (підтверджену документально);

домашня адреса;

номер телефону для зв'язку;

серію і номер паспорта.

Які документи необхідно надати при отриманні набору?

Продуктовий набір видається особисто в руки одержувачу при наявності паспорта та документів, підтверджуючих пільгову категорію.

Як часто здійснюється доставка додому?

Продуктовий набір доставляється 1 раз в 5-6 тижнів.