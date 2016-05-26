У Львові при обваленні частини балкона травмовано дві людини
17:09, 26 травня 2016Новини регіонів
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У 26-річного чоловіка діагностовано забої і струс головного мозку, у 54-річного – закриту черепно-мозкову травму, компресійний перелом поперекового відділу хребта.
Постраждалих доставили в лікарню / Фото: УНІАН
У Львові сьогодні обвалилася частина балкона будинку, в результаті чого травми отримали дві людини.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, об 11:57 в результаті обвалення частини балкона будинку по вулиці Залізничній отримали травми двоє випадкових перехожих, жителі Львівської області.
Читайте такожУ дитячому садку Луцька отруїлись малюкиПостраждалих доставили в лікарню, у 26-річного чоловіка діагностовано забої і струс головного мозку, у 54-річного – закриту черепно-мозкову травму, компресійний перелом поперекового відділу хребта.
Причини події встановлюються.
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