Дев'ять київських пляжів готові до літнього сезону

Як зазначили у комунальному підприємстві «Плесо», яке займається підготовкою пляжів та зон відпочинку до роботи в літній період, завдяки погодним умовам це вдалося зробити саме до святкування Дня Києва. Про це повідомляє Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київської міської держадміністрації..

Санітарні паспорти отримали такі пляжі: Дитячий (Дніпровський район); Венеція (Дніпровський район); Молодіжний (Дніпровський район); Передмістна Слобідка (Дніпровський район); Золотий (Дніпровський район); Центральний (Дніпровський район); Чорторий (Деснянський район); Вербний (Оболонський район); Пуща-Водиця (Святошинський район).

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У КМДА також нагадують, що на пляжах буде діяти система прапорів (статуси пляжів): зелений - купатися дозволено; жовтий - можна відпочивати на піску, заходити у воду не рекомендується; червоний - пляж закритий (відпочивати на піску і купатися категорично рекомендується).

З червня інформація про статуси пляжів буде доступна онлайн на веб-сайті КП «Плесо»: www.pleso.com.ua, сторінках підприємства у Facebook: www.facebook.com/pleso2016/ та Twitter www.twitter.com/kp_pleso. Також можна підписатися на розсилку у месенджері Telegram (@plesobot).