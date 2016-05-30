На Київщині перевірять усі заклади, де проживають соціально незахищені громадяни

Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Максим Мельничук на засіданні обласного оперативного штабу з питань ліквідації насідків надзвичайної ситуації в селі Літочки Броварського району, повідомляє сайт ОДА.

«Надзвичайна ситуація в Літочках стосується не лише Київської області – вона має державний масштаб. Будинок, в якому проживали близько 40 осіб похилиго віку, був «невидимкою»: його не перевіряли жодні інстанції, він працював без дозвільних документів та належної протипожежної безпеки. Саме це спричинило такі трагічні наслідки. Людська безвідповідальність та байдужість призвели до загибелі 17 осіб», - заявив голова ОДА.

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За словами Мельничука, з метою недопущення подібних ситуацій на Київщині найближчим часом буде зроблено моніторинг закладів, де можуть проживати соціально незахищені категорії громадян.

Також він доручив створити робочу групу, яке проведе обстеження таких закладів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 травня у селі Літочки сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку, де жили люди похилого віку. Загинули 17 людей, ще 5 госпіталізовані з опіками.

Правоохоронці затримали приватного підприємця, який організував у приватному будинку проживання людей похилого віку. Як заявили в поліції, «з мешканцями укладалися договори. Ліжко-місце в хостелі з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць».