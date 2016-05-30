В харківському військовому госпіталі медичну допомогу отримали 15,5 тисяч бійців

Про це повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на начальника госпіталю Віктора Поліщука.

За його словами, впродовж останніх місяців дві третини цих пацієнтів вже отримали необхідну медичну допомогу у медичних пунктах військових частин, мобільних госпіталях або в цивільних лікарнях на Донбасі. До Харкова вони прибувають з чіткими тенденціями до одужання або для проходження курсу реабілітації.

Читайте такожВ Одесі госпіталю Держприкордонслужби фіни подарували мобільний рентген-апарат

Військові лікарі заявляють, що велику допомогу в лікуванні учасників АТО їм надають колеги з цивільних медичних закладів Харкова, де нині перебувають близько 15 воїнів. Всього ж у харківському Військово-медичному клінічному центрі лікування зараз проходять понад 100 учасників АТО.