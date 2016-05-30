В харківському військовому госпіталі медичну допомогу отримали 15,5 тисяч бійців

12:09, 30 травня 2016
Новини регіонів
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У харківському Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону за два роки проведення АТО медичну допомогу отримали 15,5 тис. бійців.

В харьковском военном госпитале за два года АТО медицинскую помощь получили 15,5 тыс. бойцов - Минобороны Харьков. 30 мая. УНИАН. В харьковском Военно-медицинском клиническом центре Северного региона за два года проведения АТО медицинскую помощь получили 15,5 тыс. бойцов. / Фото: УНИАН

Про це повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на начальника госпіталю Віктора Поліщука.

За його словами, впродовж останніх місяців дві третини цих пацієнтів вже отримали необхідну медичну допомогу у медичних пунктах військових частин, мобільних госпіталях або в цивільних лікарнях на Донбасі. До Харкова вони прибувають з чіткими тенденціями до одужання або для проходження курсу реабілітації.

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Військові лікарі заявляють, що велику допомогу в лікуванні учасників АТО їм надають колеги з цивільних медичних закладів Харкова, де нині перебувають близько 15 воїнів. Всього ж у харківському Військово-медичному клінічному центрі лікування зараз проходять понад 100 учасників АТО.

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