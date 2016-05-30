У Сумській області в негоду на чоловіка впало дерево

У Сумській області 29 травня через погіршення погодних умов у вигляді сильного дощу зі шквалами загинув чоловік, на яку впало дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області, у м. Шостка на вул. Механізаторів, під час сильного дощу зі шквальним вітром на місцевого жителя впало дерево. За попередніми даними, чоловік отримав травми, не сумісні з життям, і помер до прибуття екстреної медичної допомоги.

Читайте такожУ Черкасах під час сильного вітру на перехожого впало 5-метрове деревоКрім того, в результаті пориву ліній електропередач частково без електропостачання залишилися 9 населених пунктів в Великописаревському та Охтирському районах. На місцях аварійні роботи проводять бригади районних підрозділів обленерго.