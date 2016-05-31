Закарпаття отримає від Угорщини вакцини для немовлят

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації з посиланням на голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Як йдеться в повідомленні, головний санітарний лікар Угорщини Томаш Сентеш повідомив про готовність угорського уряду надати Закарпаттю в якості гуманітарної допомоги імунобіологічні препарати для новонароджених і дітей раннього віку, закупив препарати у європейських фірм-виробників (сама Угорщина не є виробником таких препаратів).

За даними прес-служби, на сьогодні в Закарпатській області виникла критична ситуація з імунобіологічними препаратами.

«Через хронічні недопоставки вакцинних препаратів протягом минулих двох років заклади охорони здоров’я не можуть проводити імунізацію дітей у запланованому обсязі», - уточнили в прес-службі.

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За інформацією Закарпатської ОДА, наразі для профілактики туберкульозу в області необхідно прищепити вакциною БЦЖ 15 тис. 459 дітей; для профілактики дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та ХІБ-інфекцій вакциною «Пентаксим» – 25 тис. 64 дітей; для профілактики дифтерії, кашлюку та правця вакциною «Інфанрікс» – 44 тис. 151 дітей; для профілактики кору, епідпаротиту, краснухи комбінованою вакциною «Пріорікс» – 43 тис. 634 дітей; для профілактики гепатиту «В» – 20 тис. 354 дітей.

Крім того, за даними ОДА, в області немає сироватки від укусу змії та вакцини від сказу, оскільки Мінохорони здоров’я взагалі не направляє ці препарати в регіони.

«Тобто, якщо в лісі дитину вкусить гадюка, доведеться терміново везти її на лікування за кордон. Ми звернулися до угорського уряду з проханням надати нашій області як гуманітарну допомогу імунобіологічні препарати для новонароджених і дітей раннього віку», - цитує прес-служба Москаля. За словами Москаля, єдина умова з боку угорської сторони – безперешкодний перетин кордону з гуманітарним вантажем.

«З нашого боку ця умова буде виконана», - додав Москаль.