У Києві розпочали роботу 85 денних пришкільних таборів відпочинку

Сьогодні розпочали роботу 85 денних пришкільних таборів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

Табори будуть працювати до 24 червня. У них відпочинуть понад 6 тис. учнів молодшої школи.

Вартість перебування дитини в такому таборі коштує майже 677 грн (18 робочих днів). Більшу частину вартості становить харчування 30 грн в день.

Читайте такожВ Івано-Франківську планують оздоровити більш як 12 тисяч дітейНа безкоштовній основі у таборі можуть відпочити діти пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учні із числа дітей із сімей учасників АТО і дітей з сімей загиблих учасників АТО.

За словами Старостенко, популярність пришкільних таборів зростає, адже в минулому році їх налічувалося 76.

«Місто прагне забезпечити дітям цікавий і пізнавальний відпочинок – різні гуртки, концерти, спортивні ігри та змагання, культурні заходи, екскурсії в музеї, бібліотеки, вивчення іноземних мов у мовних класах», - прокоментувала вона.

Читайте такожУ Хмельницькій області планується оздоровити близько 37 тис дітей Крім того, за словами Старостенко, в червні в Києві буде працювати окремо 153 мовних таборів, якими планується охопити понад 10 тис. дітей. Їх відвідування абсолютно безкоштовне, а до роботи будуть залучені студенти-волонтери, вчителі та носії іноземних мов.