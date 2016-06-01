У Миколаївській області 14 осіб госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

У Миколаївській області після святкування випускного в селі Луканівка Кривоозерського району з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 14 осіб, 9 з яких є неповнолітніми.

Як повідомили УНІАН у Держсанепідслужбі України, Миколаївський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України повідомив про групове захворювання на гастроентероколіт після святкування 28 травня випускного вечора учнями 11 класу в селі Луканівка Кривоозерського району області.

Кількість учасників святкування, яке проходило в місцевому будинку культури, уточнюється. За попередніми даними, це були 50 жителів села Луканівка.

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Фахівці Держсанепідслужби почали епідеміологічне розслідування.

Серед основних причин спалаху називають порушення в приготуванні і зберіганні харчових продуктів в домашніх умовах.

З'ясовано, що страви були приготовані в домашніх умовах, принесені до місця святкування, де у виділеній кімнаті були накриті столи.

Зараз бактеріологічно обстежено всіх потерпілих, з'ясовано коло контактних осіб, які потребують медичного огляду і спостереження.