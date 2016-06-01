У Луцьку призупинив роботу дитсадок, в якому отруїлися 8 дітей

У Луцьку призупинив роботу дитсадок №19, в якому отруїлися 8 дітей.

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Луцької міськради, робота дитсадка тимчасово припинена у зв'язку зі спалахом гострої кишкової інфекції, для недопущення поширення інфекційних захворювань у дошкільному навчальному закладі, згідно з розпорядженням міського голови від 30 травня.

Читайте такожУ дитячому садку Луцька отруїлись малюки«З метою розслідування факту групового захворювання дітей управлінням освіти створена комісія. В даний час проведена перевірка дотримання санітарних вимог на харчоблоці та в закладі, обстежені працівники закладу, взяті проби з усіх продуктів харчування. За висновками комісії розроблено комплекс заходів, спрямованих на локалізацію і ліквідацію вогнища інфекції», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку з проявами гострої кишкової інфекції 23-24 травня в медзаклади госпіталізовано 4 дітей, троє - у Волинську обласну інфекційну лікарню, одна дитина - в Луцьку райлікарню і ще одна дитина лікується амбулаторно. Всі вони з дошкільного закладу №19. Дата останнього відвідування – 20 травня. Випадки захворювання зареєстровані в чотирьох групах вікової категорії 4-6 років.