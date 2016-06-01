У Житомирській області розпочали роботу пришкільні табори відпочинку

Сьогодні на Житомирщині розпочали роботу денні пришкільні табори: діятимуть 14 стаціонарних оздоровчих закладів та 274 пришкільних таборів відпочинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної держадміністрації з посиланням на начальника управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлану Гресь.

Такі дані Гресь озвучила 31 травня в облдержадміністрації на засіданні обласного штабу з оперативного вирішення питань підготовки та оздоровлення дітей. Нарада пройшла за участю директорів таборів та представників органів державного нагляду.

На засіданні розглянули питання про стан готовності дитячих оздоровчих таборів до оздоровчого сезону 2016.

На ньому прозвучало, що деякі табори, такі як «Супутник», «Дзвіночок», вже розпочали свою роботу і прийняли на першу зміну дітей.

Також зазначалося, що майже всі табори готові до початку сезону та виконали усі приписи, які були видані, і підготовили табори до заїзду дітей. Ті табори, в яких зміни розпочинаються пізніше, а саме «Лісовий берег» та «Корчагінець», ще мають час довиконати приписи у повному обсязі.

Читайте такожВ Івано-Франківську планують оздоровити понад 12 тисяч дітейВ області цьогоріч за кошти обласного бюджету вже оздоровлено 100 дітей, це переважно діти, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Так, із 2 по 19 травня 10 дітей пільгових категорій, у тому числі учасників АТО і дітей внутрішньо переміщених осіб, направлено на безкоштовний відпочинок до санаторію «Сергіївка» в Одеській області. Також діти відпочивали в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» в Одесі.

Загалом на Житомирщині цього літа планується робота 14 стаціонарних оздоровчих закладів та 274 пришкільних таборів відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині цьогоріч планується забезпечити оздоровленням і відпочинком 36 тисяч дітей області - на 12 % більше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, 22 травня цього року за сприяння дружини Президента України Марини Порошенко з Житомира було відправлено на відпочинок до Республіки Хорватія 41 дитину загиблих та поранених учасників АТО з Житомирської області.