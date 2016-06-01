У Харківській області 6 осіб отруїлися парами отрутохімікату з цистерни

У Харківській області в результаті отруєння невідомими хімікатами госпіталізовано шість осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За словами начальника Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Костянтина Щербака, 28 травня до міліції звернувся голова Лебедівської сільради і повідомив, що працівники одного із товариств району залишили в безпосередній близькості від будинків жителів села "КамАЗ" з цистерною.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"З автомобіля почала витікати невідома речовина білого кольору з характерним запахом. Всього з машини вилилося близько тонни отрутохімікатів. По селу поширився їдкий запах. Потім автомобіль переїхав на територію тракторної бригади, де скидання речовини продовжилося.

З діагнозом "отруєння невідомими хімікатами" в лікарню госпіталізовано шість жителів села. Також місцевим жителям надавалася амбулаторна медична допомога.

Читайте такожУ Каховці працівники агробази отруїлися невідомою речовиноюПрокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей чи довкілля (ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України).

Призначено низку експертиз. Перевіряється оперативна інформація щодо зберігання отрутохімікатів поблизу дитсадка.