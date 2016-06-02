У Києві планують створити Медичний центр паліативної допомоги дітям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час відвідання Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України.

Він зазначив, що Київ має позитивний досвід створення та діяльності відділень паліативної та хоспісної допомоги для дорослих.

«Пацієнтами новоствореного Центру стануть діти з тяжкими прогресуючими вродженими та спадковими захворюваннями нервової, опорно-рухової, дихальної та інших систем, значними відхиленнями у розвитку. Адже вони потребують постійного планового, амбулаторного супроводу мультидисциплінарної мобільної бригади фахівців, а при значному погіршенні стану – підтримки у паліативному стаціонарі, який на заключному етапі життя може надати хоспісні послуги», – пояснив Поворозник.

Згідно з досвідом європейських країн, Центр створюють у складі лікарні інтенсивного лікування або як самостійну структуру (поряд із нею). Зазвичай він складається з амбулаторних мобільних бригад паліативної допомоги (лікаря, психолога, спеціального педагога та медичної сестри), також до нього входять 5-10 ліжок стаціонару.

За словами чиновника, найбільш готовою для початку роботи у цьому напрямі є Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня. Тут є вільні приміщення для роботи на першому етапі створення та функціонування виїзних бригад. Поруч розташовані Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, де функціонує відділення реанімації та інтенсивної терапії, та Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, який опікується такими дітьми. Також організаційну, фахову та освітню підтримку готова надати кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П. Л. Шупика.

Передбачається, що проект створення Центру буде втілено на умовах державно-приватного партнерства.

«Наразі вже розроблено та погоджено структуру Центру, положення про Центр, положення про амбулаторну мобільну бригаду, порядок надання паліативних послуг дітям Києва», – додав заступник голови КМДА.