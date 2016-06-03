У Житомирі з 1 липня заборонено палити в парках та скверах

Як повідомили УНІАН у Житомирській міськраді, заборона почне діяти з 1 липня цього року.

30 травня Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зустрівся з патрульною поліцією, щоб обговорити питання заборони паління у парковій зоні. «Хочу звернути увагу на різні заклади та підприємства, щоб вони облаштували місця для паління. Щоб на зупинках громадського транспорту ми разом наводили порядок. Наше завдання повернути довіру громадян, спільно з владою у нас все вийде», - сказав під час зустрічі заступник командира батальйону патрульної поліції Житомира, лейтенант Сергій Рудзінський.

«Ситуація критична: підприємці дійшли до того, що вивозять кальяни на Замкову гору та практично продають послуги. Молодь курить кальяни в парку. Це вже не просто місце відпочинку, це перетворюється у бізнес», – заявив мер.

За словами Сухомлина, житомиряни звертаються з проханням посилити відповідальність за порушення правил благоустрою, а саме - викидання сміття, недопалків, порожніх пачок сигарет.

«Ми будемо достатньо серйозно посилювати відповідальність у межах закону. Зараз з цього питання готується окреме рішення виконавчого комітету. Абсолютно логічно спочатку забезпечити місто урнами для сміття. Буде закуплено близько 400 урн, вони будуть європейського виробництва. Центр міста, зупинки громадського транспорту, місця скупчення людей ми ними забезпечимо», – повідомив Сухомлин.