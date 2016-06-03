У Кіровограді медики протестують проти закриття пологового будинку

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасники акції - працівники пологового будинку № 2, який міськрада збирається розформувати, та кіровоградці. Учасники акції принесли плакати з написами: «Райкович не розформовуй пологовий будинок № 2 ім. Св. Анни», «Ми, жінки Кіровоградщини, проти об’єднання пологових будинків», «Закриття пологового будинку № 2 погіршить надання гінекологічної допомоги жінкам» та інші.

Головний лікар пологового будинку № 2 ім. Св. Анни Володимир Капко зазначив, що працівники медичного закладу бояться залишитися без роботи і вважають, що їхній пологовий будинок потрібно розвивати, а не закривати. Пікетувальники хочуть виступити на сесії Кіровоградської міськради, яка почала роботу сьогодні о 10 годині.

Як відомо, медзаклади в місті реорганізовують через продовження медичної реформи та задля створення перинатального центру ІІ рівня.