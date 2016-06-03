Морська вода біля Одеси забруднена: купатися не можна

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради, за інформацією управління Держпродспоживслужби в Одесі, у зв'язку зі значними зливовими опадами, які випали в місті 2-3 червня, в акваторію пляжів міста потрапила велика кількість поверхневих вод.

«З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і для профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, управління Держпродспоживслужби рекомендує одеситам і гостям міста тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах до особливого розпорядження», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі через сильний дощ, який почався вночі 2 червня, було значно змінено й скорочено маршрути громадського транспорту, низку з них зупинено. Серйозно ускладнено рух і пасажирських мікроавтобусів (маршрутних таксі), у зв'язку з тим, що на низці міських автодоріг вода не встигала сходити в зливоприймачі, водні потоки вибивали каналізаційні люки.