У Бориславі госпіталізували пацієнтів, які отруїлися курми-гриль

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, після вживання курей-гриль, придбаних 2 червня у супермаркеті у місті Борислав, перші пацієнти почали звертатись до районної лікарні того ж дня.

Станом на 08.00 5 червня після вживання курей-гриль в інфекційне відділення лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовано семеро осіб, з них двоє дітей віком 7 і 10 років, з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Постраждалі - жителі міст Борислав і Трускавець.

Причина отруєння з'ясовується.