У Бориславі госпіталізували пацієнтів, які отруїлися курми-гриль
08:20, 06 червня 2016Новини регіонів
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У Львівській області сім осіб госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після вживання курей-гриль.
У Львівській області сім осіб госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після вживання курей-гриль / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, після вживання курей-гриль, придбаних 2 червня у супермаркеті у місті Борислав, перші пацієнти почали звертатись до районної лікарні того ж дня.
Станом на 08.00 5 червня після вживання курей-гриль в інфекційне відділення лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовано семеро осіб, з них двоє дітей віком 7 і 10 років, з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Постраждалі - жителі міст Борислав і Трускавець.
Причина отруєння з'ясовується.
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