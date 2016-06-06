У Полтавській області - масові харчові отруєння
09:19, 06 червня 2016Новини регіонів
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В інфекційні відділення лікарень області з отруєнням звернулося 37 мешканців Полтавщини.
У Полтавській області під час поминальних обідів отруїлися 37 осіб / Фото: УНІАН
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Полтавській області, за попередньою інформацією, жителі Миргородського, Зіньківського та Шишацького районів отруїлися під час поминальних обідів.
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