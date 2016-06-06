У Полтавській області - масові харчові отруєння

В інфекційні відділення лікарень області з отруєнням звернулося 37 мешканців Полтавщини.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Полтавській області, за попередньою інформацією, жителі Миргородського, Зіньківського та Шишацького районів отруїлися під час поминальних обідів. Проводиться перевірка.

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