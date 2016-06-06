На Львівщині через укуси бджіл помер 44-річний чоловік

У Львівській області 44-річний чоловік помер від численних укусів бджіл.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 5 червня до Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Ясенівці раптово помер 44-річний житель сусіднього села.

Правоохоронці встановили, що чоловік привіз до свого брата вулики з бджолами. При перенесенні до саду один з вуликів впав та розбився. Бджолина сім‘я, яка вилетіла з вулика, завдала чоловіку множинних укусів, від яких він помер на місці.