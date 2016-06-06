В Одесі викрили цех з виробництва фальсифікованих ліків

Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в Одеській області, функціонування підпільного виробництва фальсифікованих лікарських засобів, які використовуються в косметології, було припинено минулого тижня.

Згідно з повідомленням, організатори налагодили виробництво препарату в орендованій одеській квартирі. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували з країн Східної Азії, упаковку та інструкцію - замовляли в місцевій друкарні. Продукцію під виглядом відомого світового бренду зловмисники реалізовували приватним косметичним салонам на всій території України.

За попередніми підрахунками, щомісячний оборот тіньового бізнесу становив 10 тис. дол.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили готовий фальсифікований препарат, субстанцію й обладнання для його виготовлення загальною вартістю майже 500 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.