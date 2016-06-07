Поблизу Чернігова під час купання у водоймі втопився 15-річний юнак

10:12, 07 червня 2016
Новини регіонів
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Рятувальники звертають увагу населення на необхідність суворого дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку біля водойм.

REUTERS

Поблизу Чернігова під час купання у водоймі потонув підліток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Чернігівській області, 5 червня поблизу с.Зайці Чернігівського району працівники Чернігівської міської рятувальної станції підняли на поверхню тіло 15-річного юнака, який потонув під час купання.

Як з'ясувалося, хлопець разом з друзями приїхав з сусіднього селища Михайло-Коцюбинське відпочити на березі водойми. Під час купання хлопець почав тонути. Товариші кинулися йому на допомогу, однак врятувати не змогли.

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Рятувальники звертають увагу населення на необхідність суворого дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку біля водойм.

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