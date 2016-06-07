В Одесі знайшли 3-річного малюка, якого тривалий час катували

Правоохоронці розшукують родичів виявленої в Одесі 3-річної дитини, яку тривалий час катували.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Ірина Дамаскіна.

Читайте такожЛуганщина: жінка, що кинула новонароджену дочку в під'їзді, сяде у в'язницю на 3 рокиХлопчик був виявлений у приватному секторі в Суворівському районі Одеси 31 травня. На зранену, виснажену дитину рано вранці звернув увагу випадковий перехожий, який викликав поліцію. Знайда дуже погано говорить, нічого конкретного про себе повідомити не може, тільки відгукується на ім'я Вова.

Як зазначила Дамаскіна, хлопчик був доставлений в реанімаційне відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики діагностували у дитини: множинні гематоми, удари, порізи (рубці від старих, гнійні і свіжі), а також скальповані рани лобної частини голови.

«Дитина також була сильно виснажена, знесилена. Все це свідчить про те, що вона тривалий час зазнавала жорстокого поводження... Хлопчик вже 8 днів в реанімації, через скальпировані рани завтра планується пластична операція – потрібна пересадка шкіри», - зазначила Дамаскіна.

За її словами, психологу вдалося встановити приблизний вік дитини – 3-3,5 року, при цьому рівень розвитку відповідає 2 рокам.

Він розуміє українську мову. Реагує на слово «мама», сказав медикам, що «мама била за погану поведінку». Також реагує на картинки з домашніми тваринами, що може свідчити про перебування хлопчика якийсь час у сільській місцевості.

Медики говорять, що стан дитини має позитивну динаміку.

Читайте також8 тисяч українських дітей знайшли нові сім'ї завдяки порталу "Сирітству - ні!"Дамаскіна повідомила, що скоро доведеться вирішувати питання про його юридичний статус: оформлення в прийомну сім'ю чи дитячий будинок.

Правоохоронці провели подвірний обхід мікрорайону, де був знайдений Вова, але місцеві жителі стверджують, що ніколи його не бачили. Розсилка орієнтування на дитину у всі регіони України також поки що ніяких результатів не дала. Перевірені всі неблагополучні сім'ї та сім'ї, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, - ця дитина ніде не значиться.