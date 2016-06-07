Київ зі США отримає 1,6 млн дол. на боротьбу з розповсюдженням СНІДу

Київ у 2017 році за урядовою програмою США з профілактики ВІЛ/СНІДу "Пепфар" отримає 1,6 млн дол. на протидію розповсюдженню СНІДу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка, який бере участь у міжнародній конференції щодо боротьби зі СНІДом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic у Нью-Йорку.

У своєму виступі Кличко зазначив, що в останні роки в Києві щорічно виявляють близько 3 тис. ВІЛ-позитивних осіб, реєструють ж до 1,5 тис. осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції.

“Загалом у 2015 році виявлено більш як 2,8 тис. випадків ВІЛ-інфекції, та лише 1,3 тис. осіб стали на медичне спостереження. Тобто, менше половини!” – наголосив він.

Мер Києва підкреслив, що проблема СНІДу – це проблема не однієї окремої країни чи якогось одного міста, ця хвороба є загрозою і викликом усьому світу.

“Одна четверта всіх людей, що живуть з ВІЛ, мешкає у 200 великих містах. І Київ входить до цих двохсот міст світу, які спільними діями можуть подолати глобальну епідемію СНІДу”, - зазначив Київський міський голова.

Саме тому, підкреслив Кличко, 6 квітня 2016 р. у Києві була підписана Паризька декларація щодо прискорення дій у подоланні епідемії СНІДу у великих містах

Читайте такожКиїв отримає фінансову допомогу на боротьбу зі СНІДом “Таким чином ми включили Київ в програму прискорення заходів у боротьбі зі СНІДом. Я впевнений, це крок до подолання епідемії ВІЛ в усій Україні. І я, як голова Асоціації міст України, пропоную розповсюдити програму Fast-Track Cities на інші міста нашої країни”, - сказав він.

Мер Києва у рамках конференції зустрівся з глобальним координаторам програми США з ВІЛ/СНІДу, послом Деборою Біркс. Він подякував за те, що за програмою "Пепфар" на наступний рік Києву планують надати додатково 1,6 млн доларів.

"Це буде значною підтримкою для покращення надання послуг ВІЛ-інфікованим", - наголосив Кличко.

Урядова програма США з профілактики ВІЛ/СНІДу "Пепфар" була заснована 2001 року президентом США Джорджем Бушем-молодшим. З того часу американський уряд виділяє мільярди доларів на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу в 33-х країнах. Серед пріоритетних країн - Україна. На наступні 5 років уряд Сполучених Штатів виділив 15 млрд дол. на фінансування програми. Для України додатково планують надати 9,4 млн дол., з них 1,6 млн - Києву. Всього фінансування ВІЛ-програм в рамках "Пепфар" для України становитиме близько 30 млн дол. на наступний рік (починаючи з жовтня 2016-го).

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня ц.р. в Києві мер міста Віталій Кличко підписав Паризьку декларацію щодо прискорення дій у подоланні епідемії СНІДу у великих містах. Завдяки цьому Київ отримає фінансову допомогу на боротьбу зі СНІДом в рамках глобальної ініціативи мерів найвпливовіших міст світу. На момент підписання документу сума допомоги не була визначена.