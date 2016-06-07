У Чернівцях СЕС заборонила купатися в річці Прут через забруднення води

У Чернівцях санітарно-епідеміологічна служба сьогодні заборонила купання в річці Прут через забруднення води.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Наталія Климчук, вода в Пруті біля Чернівців не відповідає санітарним нормам за мікробіологічними показниками, а заборону купання у річці пов'язана із загрозою захворіти.

«Щодо Прута, то, як і минулого року, вода не відповідає санітарним вимогам. Останній раз проби води відбирались з Прута 25 травня, а вже 1 червня результати лабораторного дослідження показали, що вода забруднена», - повідомила Климчук.

Читайте такожМорська вода біля Одеси забруднена: купатися не можна«На якість води, в першу чергу, впливають дощі. Якщо погода покращиться, то є надія, що і вода стане безпечною для купання», - додала вона.

За словами Климчук, купання у воді загрожує інфекційними захворюваннями.

«Це кишкові інфекції. І якщо дорослий може просто похлюпатися у воді, а потім змити її з себе під душем, то дитина може наковтатися води. Тоді загроза захворіти значно більша», - продовжила вона.

Дослідження якості води в річці Прут проводяться кожні десять днів.

Разом з тим, за словами Климчук, в Чернівецькій області є 8 пляжів, де можна купатися.