З Луганської області 86 дітей-сиріт вирушили на оздоровлення в Скадовськ

З Луганської області група дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкіл-інтернатів сьогодні вирушила в дитячий оздоровчий табір «Веселка» міста Скадовськ Херсонської області.

Читайте такожУ Хмельницькій області планується оздоровити близько 37 тис дітей Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на відпочинок та оздоровлення поїхали 86 вихованців з: Кремінської обласної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів, Сватівської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Сєвєродонецької обласної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів та прифронтової Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів.

Проводжала дітей заступник голови Луганської обласної ВЦА Ольга Лишик.