У Києва є ресурси до кінця 2017 року зупинити ВІЛ-інфекцію - Кличко

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київського міського голови щодо участі Кличка у дискусії, яка відбулася в приміщенні ООН в рамках міжнародної конференції у Нью-Йорку Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.

Кличко висловив думку, що Київ до кінця 2017-го року повинен стати першим зі світових міст, уражених епідемією СНІДу, яке зупинить розповсюдження ВІЛ.

"Головне для нас сьогодні - забезпечити лікуванням 90 відсотків ВІЛ-позитивних людей у столиці. Широке тестування та інформаційна кампанія щодо його необхідності допоможуть більшій кількості людей дізнатися про свій ВІЛ-статус та вчасно розпочати лікування, - підкреслив Кличко. - Великою проблемою для Києва та багатьох інших міст є те, що велика кількість людей не знають про свій ВІЛ-статус а серед тих, хто знають, не всі мають доступ до лікуванням. Тому ми разом з громадськими організаціями домовилися розробити детальний план щодо заходів для зупинення епідемії. І це реально, у нас є для цього ресурси, розуміння того, що потрібно робити в першу чергу. Та, безумовно, політична воля і відповідальність", - наголосив мер Києва.

Також після дискусії за участі мерів, представників донорських та неурядових організацій Кличко зустрівся з керівником департаменту інноваційних програм ЮНІСЕФ Сінтією МакКафрі.