Сумська міськрада просить підвищити рівень соцзахисту дітей з малозабезпечених сімей

Сумська міська рада просить міністра соціальної політики України Андрія Реву і Верховну Раду України підвищити рівень соціального захисту дітей з малозабезпечених сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати прийняли сьогодні під час чергової сесії міськради.

Читайте такожФонд Ахметова активізує роботу у боротьбі з сирітством У документі наголошується, що численні звернення громадян свідчать, що сьогодні найбільше страждають діти з малозабезпечених сімей.

"Так, протягом 2014-2016 років триває ганебна практика, коли норма призначення допомоги на дітей з малозабезпечених сімей визначається як різниця між фактичними доходами і прожитковим мінімумом на дитину в розмірі 85%", - йдеться в документі.

Читайте такожВ Україні зареєстровано понад 73 тис. дітей-сиріт - МінсоцполітикиМетодологія розрахунку прожиткового мінімуму для дітей, яка була затверджена постановою Кабінету Міністрів України №656 від 14.04.2000 р., досі діє, і не переглядалася у відповідності з сучасними вимогами.

Разом з тим, законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» затверджено розмір прожиткових мінімумів для дітей лише 47,9-49% розмірів, визначених навіть за цією методологією, зазначають депутати, додаючи, що батьки таких дітей не мають достатніх доходів для нормального харчування дітей, придбання для них необхідних ліків, одягу тощо.

Читайте такожПідписаний закон про соцзахист осіб, які доглядають за дітьми-інвалідамиМіськрада зазначає, що в Сумах проживає 2,104 тис. малозабезпечених сімей, які мають дітей, яких держава може позбавити нормального життя.

Сумська міськрада, представники профспілок і громадських організацій вимагають негайно забезпечити в установленому законодавством порядку розгляд і прийняття законопроекту фракції ВО «Батьківщина» у ВРУ, реєстраційний номер 4316 від 29.03.2016 р., яким передбачено враховувати при призначенні допомоги на дітей малозабезпечених сімей 100% відповідного прожиткового мінімуму.