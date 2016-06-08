У Києві госпіталізований підліток, потерпілий при обваленні будівлі

Сьогодні вдень у Києві на вул. Кондратюка, 7, в одноповерховому недіючому приміщенні сталося обвалення конструкцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в м. Києві, повідомлення про це до Служби порятунку надійшло о 13:12.

Наголошується, що на місце події за лічені хвилини прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС і рятувальники Київської міської державної адміністрації.

«Після прибуття бійці встановили, що під завалом знаходиться 16-річний хлопець. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту розібрали конструкції і витягли хлопця, якому затиснуло ногу бетонною плитою», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Черкаській області чоловік отримав важкі травми, розбираючи снарядПоки звільняли постраждалого з-під завалу, фахівці медичної служби зробили йому знеболюючий укол і постійно вели спостереження за його станом.

Рятувальники, прибравши бетонну плиту, о 14:20 дістали юнака з-під завалу. Бійці на ношах транспортували його в машину швидкої допомоги, після чого медики госпіталізували його в місцеву лікарню.