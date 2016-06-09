На Донбасі 8 тис осіб залишаються без питної води

Про це йдеться у тижневому звіті місії ОБСЄ.

"Спеціальна моніторингова місія продовжує відзначати напружену ситуацію в районі Березового - Докучаєвська, приблизно за 30 км на південний захід від Донецька. Вісім тисяч осіб у районі, по обидві сторони від лінії розмежування, з 15 квітня залишаються без питної води. Поблизу контрольованого урядом Березового проведення ремонтних робіт на лініях електропередачі, пошкоджених внаслідок обстрілу, неможливе через значну замінованість цієї ділянки", - йдеться у звіті.

Також міжнародні спостерігачі відзначають значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню як в Донецькій, так і в Луганській областях.

"Більшість випадків насильства була зафіксована навколо Донецького аеропорту, підконтрольної уряду Авдіївки, підконтрольної «ДНР» Ясинуватої; на дорозі між контрольованим «ДНР» Дебальцевим та контрольованим урядом Світлодарськом; а також у районі мосту на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської", - йдеться у звіті.

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Разом з тим СММ зафіксувала відсутність значної кількості озброєнь у місцях постійного зберігання.

Окрім того, місія знову заявляє, що свободу пересування спостерігачів продовжують обмежувати, особливо в районах, що не контролюються урядом.