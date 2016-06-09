У Донецьку відновилися активні бойові дії: поранено жінку та її 2-річного сина

За попередніми даними, в результаті обстрілу поранення отримали 31-річна мешканка Куйбишевського району та її дворічний син. В обох осколкові поранення м'яких тканин, у жінки – множинні травми правого стегна, а у її сина сильно постраждало ліве стегно.

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Зараз мама з дитиною перебувають у Донецькій травматології під наглядом лікарів. Проводяться обстеження і пыдготовка до операції. Медикаментами в повному обсязі постраждалі забезпечені.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий надати допомогу в реабілітації дитини. Фахівці Штабу зв'язуються з сім'єю постраждалих, щоб надати допомогу постраждалим.

Якщо вам відомо про випадки поранення дітей, яким потрібна термінова медична допомога, просимо телефонувати на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова 0 800 509 001.