У Київській області протягом року планується оздоровити майже 180 тис. дітей

У Київській області протягом 2016 року планується оздоровити 179 тисяч 456 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Лева Парцхаладзе, з початку року вже майже 100 тисяч дітей в Київській області отримали послуги з оздоровлення та відпочинку.

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За даними Служби у справах дітей та сім'ї КОДА, у Київській області на кошти з обласного бюджету було придбано майже 4 тисячі путівок. Середня вартість однієї путівки становить 5 тис. 386 грн.