У Дніпропетровській області вибухом димової шашки травмовано 7-річну дитину

У Дніпропетровській області вибухом димової шашки травмована семирічна дитина. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, 7 червня в селі Хащове Новомосковського району семирічний хлопчик разом зі своїм шестирічним братом, перебуваючи у дідуся, в коморі виявили димову шашку.

Щоб підпалити її, діти включили електричну плиту і поклали на неї шашку. В результаті нагріву остання розірвалася, поранивши старшого з братів. Бригада швидкої допомоги доставила потерпілого у Дніпропетровську обласну лікарню. Згідно з інформацією, дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді вибухового поранення рук з частковою ампутацією пальця.

Читайте такожУ Миколаївській області підліток травмований при спробі розібрати снарядУ ході з'ясування обставин події стало відомо, що димову шашку пенсіонеру подарував знайомий, який до цього зберігав її тривалий час без будь-якої мети.

Зараз за даним фактом проводиться перевірка. Батьки дітей будуть відповідати згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання обов'язків по вихованню дітей.