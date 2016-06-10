Волинь: гостей після святкування в кафе госпіталізували з тяжким отруєнням

Як повідомили УНІАН у Волинському обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби України у Волинській області, за допомогою до медичних закладів з проявами гострої кишкової інфекції після святкування професійного свята в одному із закладів громадського харчування міста Ковеля 7-8 червня звернулося 12 осіб.

Вони госпіталізовані в інфекційне відділення Ковельської центральної районної лікарні.

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Наразі фахівці Держсанепідслужби проводять епідемічне обстеження. Під час обстеження для лабораторного дослідження відібрано харчові продукти, проби питної води, обстежені працівники закладу.

Як йдеться у повідомленні, з метою встановлення причин виникнення спалаху та запобігання подальшому поширенню інфекції, санепідслужба проводить комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху.