Чиновники заявляють, що перевищення норм шкідливих речовин у Львові немає

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це свідчать результати аналізів, проведених хімічною лабораторією міського комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління».

За словами керівника лабораторії Ігоря Гуменного, попередні результати аналізу повітря експрес-методом перевищень не показали, остаточні ж будуть відомі сьогодні до кінця дня.

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«Ми брали проби у трьох точках: перша – при в’їзді на полігон, друга – в селі Грибовичі і третя – на межі Львова. Перевіряли на наявність таких речовин як оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид сірки, аміак, сірководень, сірчана кислота та пил неорганічний. Попередні результати аналізу перевищень допустимих норм не показали», – сказав він.

Гуменний зазначив, що для аналізу води працівники лабораторії брали проби з потоків на території сміттєзвалища та з місцевої річки в Грибовичах. Результати проб будуть готові через п’ять діб.

За інформацією Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, у чотирьох точках житлової забудови села Малехів Жовківського району, яке найближче розташоване до місця надзвичайної ситуації, результати дослідження криничних вод на мікробіологічні та 12 токсикологічних показників, в т.ч. феноли, встановили, що у всіх 4 пробах є перевищення кадмію в 2,8-4,4 разів та у трьох криницях вода бактеріально забруднена. У селищах поблизу звалища є централізоване водопостачання, жителів поінформовано про небезпеку, пов’язану із використанням криничної води.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло ще однієї особи досі не виявили. Пошукові роботи було призупинено через загрозу виникнення зсуву.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Крім того, УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для цього стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.