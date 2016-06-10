В Івано-Франківську вирішили створити обласний госпіталь ветеранів війни

Івано-Франківська обласна рада на сьогоднішній сесії підтримала рішення про створення комунального закладу «Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни».

Як передає кореспондент УНІАН, директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Мирон Матейко повідомив на сесії, що вже затверджено статут комунального підприємства.

Сам госпіталь буде розташований у місті Коломия, в 70 км від Івано-Франківська.

Це рішення підтримали 70 депутатів. Крім того, депутати проголосували поправку, щоб в госпіталі могли проходити лікування і добровольці.

Читайте такожМедцентр Нацгвардії отримав нове реабілітаційне обладнанняДовідка УНІАН. Івано-Франківська область не має свого госпіталю для лікування ветеранів. Раніше військовий госпіталь в Івано-Франківську діяв в центрі міста - «Палац Потоцьких», який 1 жовтня 2014 року реорганізували в гарнізонну військову поліклініку, яка має один старий невеликий двоповерховий корпус.

Рішення про непотрібність госпіталю в оборонному відомстві прийняли ще в 2004 році. Землю під шпиталем продали приватній особі. Зараз вузлову лікарню станції Коломия державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» перетворять на комунальний заклад «Івано-Франківський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни».