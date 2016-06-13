На Вінниччині провели першу в регіоні операцію на відкритому серці

Як повідомили сьогодні УНІАН у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, операційне втручання проводив професор Анатолій Руденко спільно зі співробітниками Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології. Операція виконана згідно підписаного договору про співпрацю з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії» ім. М.М. Амосова, за сприянням Департаментів охорони здоров’я ВМР та ОДА, а також ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

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Оперативне втручання тривало 3,5 години. Після чого пацієнт був успішно відключений від апарату штучної вентиляції легень та знаходиться під цілодобовим наглядом фахівців Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології. Наразі, пацієнт переведений в післяопераційну палату, його загальний стан стабільний та відповідає важкості перенесеного оперативного втручання. Пацієнт має гарний настрій та налаштований на швидке одужання.

На думку головного лікаря центру серцево-судинної патології Володимира Гладких, власне виконання даної операції – це початок становлення кардіохірургічної допомоги пацієнтам у Вінницькому регіоні.