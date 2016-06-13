В Івано-Франківській області блискавка вбила дитину
08:45, 13 червня 2016Новини регіонів
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В Івано-Франківській області блискавка вбила дитину.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області вчора, 10 червня у місті Калуш на території сміттєзвалища внаслідок удару блискавки постраждали четверо осіб.
Як повідомляють рятувальники, громадяни 1990, 1992, 2004 та 2009 років народження – особи без постійного місця проживання, жителі села Вари Закарпатської області – заховались під деревом, в яке влучила блискавка.
Потерпілих в стані середньої степені тяжкості госпіталізовано. Одна дитина від отриманих травм померла в реанімації Калуської районної лікарні.
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