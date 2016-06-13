В Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків поранено 11-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції, повідомлення про подію надійшло до Авдіївського відділення поліції близько 14.20 від медиків.

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Встановлено, що хлопчик катався на велосипеді біля свого будинку по вулиці Ломоносова, коли з-за лісопосадки з боку тимчасово окупованої території почалася стрілянина. Куля влучила дитині у ногу. З наскрізним пораненням гомілки, ушкодженням м’яких тканин хлопчик був доставлений у міську лікарню.

Поліцейські працюють на місці події, спілкуються з постраждалою дитиною.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що це вже другий за тиждень випадок, коли у жителів околиць Авдіївки влучають ворожі кулі. 3 червня на вулиці Калініна, що знаходиться поблизу блокпосту бойовиків, постраждав чоловік. Він також отримав поранення ноги.