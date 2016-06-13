У Миколаївській області розслідують смерть немовляти

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, 9 червня до оперативників Очаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річна місцева мешканка, ймовірно, скоїла вбивство своєї новонародженої дитини.

Перевіряючи отриману інформацію, поліцейські встановили, що вказана жінка дійсно була вагітна, але на жодному обліку не перебувала, факт народження дитини підтвердила її матір.

"Зі слів 21-річної жінки, наприкінці травня 2016 року вона народила вдома мертве немовля і, не знаючи, що робити, покликала свою матір. Разом жінки вирішили закопати тіло на пустирі, що матір породіллі і зробила поблизу свого робочого місця", - повідомили в поліції.

Тіло немовляти направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини», що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Тривають слідчі дії.