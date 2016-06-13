До обласної лікарні Дніпра із зони АТО доставлено 12 поранених бійців

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook головний лікар медичного закладу ергій Риженко, троє з них знаходяться у реанімації.

За словами Риженка, один із поранених, вже вдруге потрапив до лікарні.

"Олександр, 35 років. Надходить в лікарню Мечникова з пораненнями вдруге. У бою втратив друга. Судинні хірурги рятують ногу. Пошкоджена стегнова артерія і вени", - зазначив головний лікар.

Також, згідно з повідомленням відомої волонтерки, керівника батальйону «Госпітальєри» Яни Зінкевич, до Дніпра доставлять тіла чотирьох загиблих під під час боїв на шахті Бутівка під Донецьком в ніч з 11 на 12 червня.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко сьогодні заявила про значне погіршення безпекової ситуації на Донбасі та рекордну кількість жертв на фронті за останні 4 тижні.

Народний депутат Ігор Луценко 12 червня на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що в результаті чергового нічного обстрілу з боку бойовиків шахти «Бутівка» в Донецькій області обвалився дах, є загиблі. Кількість загиблих українських військовослужбовців він не уточнив.