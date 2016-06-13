У Києві - гострий дефіцит лікарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Канаровська сьогодні на прес-конференції.

Вона зазначила, що впродовж останніх років так і не було напрацьовано єдиної концепції реформи охорони здоров’я. При цьому в жодній із запропонованих програм реформування, за її словами, не було визначено систему фінансування, тобто які гроші конкретно на що будуть витрачені і як надійдуть в лікарню.

«Цього року замість 5% від валового національного доходу ми маємо 2,5%. У нас фінансування зменшено на 2,5 млрд грн», - наголосила Канаровська.

За її словами, через такий стан фінансування залишається критичною ситуація з кадровим забезпеченням галузі, оскільки молоді спеціалісти не хочуть працювати лікарями.

«Важко залучити кадри. Сьогодні ми стоїмо перед кадровим голодом. Випускники не хочуть йти на нашу жебрацьку зарплату», - сказала вона, додавши також, що система соцзахисту неефективна, немає можливості забезпечувати медпрацівників житлом.

«У Києві в первинній ланці працюють сьогодні в основному пенсіонери, не вистачає 500 дільничних, 100 рентгенологів, 100 інфекціоністів, 200 лікарів немає на «швидкій допомозі»… Наша зарплата - за нами Сомалі і Конго стоять – 100 доларів в середньому отримує лікар, медсестра – на 400 грн менше, а санітарка взагалі незрозуміло скільки. Із працюючих на дільницях у нас 200 людей старше 80 років, 10 – по 90 років», - прокоментувала голова столичної профспілки медиків.

При цьому вона звернула увагу на застарілу техніку та оснащення медзакладів, відсутність препаратів, а також відсутність коштів на охорону праці, зокрема, халати, дезінфікуючі засоби тощо медперсонал купує за власні кошти.

«У два рази зараз зросте комуналка. Як лікарні, які на бюджеті, впораються з такими витратами. Що буде з лікарнями? І нас дуже хвилює, чи не буде це скачок до приватизації. Наші борги за комуналку зашкалюють - по 150-170 тис. в одному медзакладі. І цей медзаклад може бути визнаний як неплатоспроможній і потім знайдеться той, хто погасить цей борг і забере лікарню. І буде вона вже приватна», - зазначила Канаровська.

За словами заступника голови Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергія Кубанського, держава повинна переглянути обсяги фінансування галузі і особливу увагу приділити питанню оплати праці медиків.

«Держава має забезпечити виконання своїх зобов’язань щодо фінансування галузі охорони здоров’я до тих рівнів, які передбачені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Це повинно бути 7-10% для того, щоб галузь хоча б виживала… А питання зарплати медпрацівників повинно бути вирішено кардинально - піднята в рази», - сказав Кубанський.