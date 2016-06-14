У Дніпропетровській області ліквідовано цех з переробки недоброякісного сиру

У Дніпропетровській області співробітники управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в області в минулі вихідні в Апостолівському районі ліквідували підпільний цех з переробки непридатного до вживання сиру, який реалізовувався під торговою маркою українського виробника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, організатор підпільного виробництва - офіційний представник однієї з компаній з виробництва сиро-молочної продукції – скуповував для переробки недоброякісний сир, у якого закінчився термін споживання.

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