У Дніпропетровській області перекрито канал поставки кокаїну та екстазі в Україну

12:47, 14 червня 2016
Новини регіонів
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У Кривому Розі Служба безпеки України перекрила міжнародний канал постачання наркотиків - кокаїну та екстазі в Україну з однієї з європейських країн.

В Кривом Роге перекрыт международный канал поставки наркотиков - кокаина и экстази в Украину из одной из европейских стран / 062.com

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, співробітники спецслужби 13 червня затримали 4-х контрабандистів під час одержання міжнародної посилки в одному з поштових відділень Кривого Рога.

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Організатором каналу виявився студент з Кривого Рога, який отримував наркотики з-за кордону поштою. Міжнародні поштові відправлення зловмисник разом зі спільниками оформлювали на підставних осіб. В якості контейнерів для наркотиків вони використовували дитячі іграшки. Кокаїн та екстазі реалізовували в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Слідчими Управління СБ України в області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

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