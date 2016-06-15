У Житомирській області після весільного обіду до лікарні потрапили 11 осіб

У Житомирській області після весільного обіду до лікарні з гострою кишковою інфекцією потрапили 11 осіб.

Як повідомили УНІАН в державній установі "Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», фахівці зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції після святкування весілля в селищі Ружин.

Читайте такожУ Бориславі госпіталізували пацієнтів, які отруїлися курми-грильТак, в інфекційне відділення Ружинської центральної районної лікарні після весільного обіду на даний час госпіталізовано 11 осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

При надходженні в лікарню у хворих відзначалася висока температура тіла до 39 градусів, виражена інтоксикація, блювання, діарея, болі в животі. Перебіг захворювання у всіх госпіталізованих - середньої тяжкості.

При зборі епідеміологічного анамнезу встановлено, що всього на обіді було близько 80 осіб. Серед страв, які вживали всі опитані особи, - фаршировані гриби і риба, шинка, салати з майонезом.

Читайте такожУ столичному дитсадку 6 дітей захворіли на гостру кишкову інфекціюГрупою фахівців Андрушівського міжрайонного відділу обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України» проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування.

Лабораторні дослідження тривають, фахівці призупинили функціонування кафе, в якому отруїлися люди.

Причини та обставини, що сприяли виникненню інфекції, з'ясовуються.