Дніпропетровська обласна лікарня просить виділити 3 млн грн на ліки для бійців АТО

Дніпропетровська обласна лікарня ім. Мечникова просить обласну раду додатково виділити 3 млн грн на ліки для поранених учасників антитерористичної операції, яких лікують у медичному закладі.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним зверненням виступив головний лікар медзакладу, депутат обласної ради Сергій Риженко сьогодні під час чергової сесії облради.

«У лікарню майже щодня доставляють поранених бійців, але запас ліків «тане». Сьогодні нам необхідно до 3 млн грн на закупівлю вартісних ліків для ургентної допомоги пораненим», - зазначив головний лікар.

Читайте такожДніпропетровська лікарня ім. Мечникова з початку АТО прийняла 1,7 тис. пораненихУ відповідь головуючий на сесії заступник голови Дніпропетровської облради Святослав Олійник заявив, що найближчим часом за рахунок перерозподілу статей обласного бюджету будуть оформлені необхідні рішення для виділення коштів на закупівлю ліків для поранених учасників АТО.