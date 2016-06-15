Затримано працівників служби надзвичайних ситуацій, які торгували психотропами

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, службовців затримали 14 червня працівники третього територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України у Волинській області спільно із співробітниками Управління служби безпеки та працівниками прокуратури області.

«Вони незаконно збували на території області наркотичні та психотропні речовини, зокрема, спайс, марихуану та амфетамін», – зазначив керівник третього управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України Олексій Душейко.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили наркотичні та психотропні речовини. Вилучене направлено до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження.

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На даний час особи затримані за ст. 208 КПК України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання Луцького відділу поліції. Вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Як додали у прес-службі прокуратури Волинської області, одному із затриманих працівників ДСНС - пожежному-рятувальнику 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області, наразі повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 ККУ.

Як зазначається в повідомленні, 27-річний рятувальник упродовж травня-червня 2016 року тричі купував у невстановлених осіб амфетамін (загальною вагою близько 5 г), а потім перепродував його іншій особі.

Триває досудове розслідування.