У Харківській області блискавка вбила дитину
08:33, 16 червня 2016Новини регіонів
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У Харківській області в результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна травмована.
REUTERS
Цю інформацію УНІАН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
За відомостями поліції, подія сталася вчора, 15 червня, у Вовчанському районі області.
На цей час інформація про вік дітей, а також інші подробиці події з'ясовуються.
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