У Харківській області блискавка вбила дитину

08:33, 16 червня 2016
Новини регіонів
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У Харківській області в результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна травмована.

REUTERS

Цю інформацію УНІАН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За відомостями поліції, подія сталася вчора, 15 червня, у Вовчанському районі області.

На цей час інформація про вік дітей, а також інші подробиці події з'ясовуються.

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