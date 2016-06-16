У Харківській області блискавка вбила дитину

Цю інформацію УНІАН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За відомостями поліції, подія сталася вчора, 15 червня, у Вовчанському районі області.

На цей час інформація про вік дітей, а також інші подробиці події з'ясовуються.