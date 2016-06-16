У Дніпрі затримано злочинців, які виготовляли метамфетамін

11:14, 16 червня 2016
Новини регіонів
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У Дніпрі співробітники Служби безпеки України 14 червня затримали 6 членів організованої злочинної групи, які утримували дві нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну та мали розгалужену мережу збуту наркотичного засобу.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, щомісячно угруповання збувало понад один кілограм наркотику.

Під час обшуків у нарколабораторіях, місцях проживання затриманих та їхніх авто правоохоронці вилучили понад 100 г метамфетаміну, що за цінами «чорного ринку» становить приблизно 125 тис. грн, а також лабораторне обладнання, прекурсори та інші хімічні речовини і сполуки, яких вистачило б для виготовлення 10 кілограмів наркотиків.

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Крім того, в одній з нарколабораторій оперативники спецслужби вилучили гранатомет РПГ-22, дві мисливські рушниці, боєприпаси, а також пластид та два електродетонатори.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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