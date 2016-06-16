Мешканці Мар'їнки отримали допомогу від штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Штабу Ріната Ахметова, в Мар'їнці 1206 мирних жителів і переселенців отримали гуманітарну допомогу від Штабу. Незважаючи на активізацію бойових дій, на цьому тижні в місті відкрився стаціонарний пункт видачі.

Читайте такожДіти-переселенці з Донбасу продовжують отримувати допомогу психологів «За словами наших волонтерів, зранку під пунктом зібралася черга. В основному – люди похилого віку, мами, які одні виховують дітей, інваліди. В місті залишається багато діток, в тому числі, маленьких. Близько 20 сімей отримали дитячі набори для малюків до 35 місяців», – розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу.

До початку бойових дій в Мар'їнці проживало 10 тис. осіб. Зараз залишилося менше половини. У місті багато зруйнованих або істотно пошкоджених будинків і установ, немає газу, після обстрілу часті перебої з електрикою.

«1206 жителів, які за один день отримали нашу допомогу – це приблизно третина від нинішнього населення міста. У Мар'їнці вже кілька тижнів не вщухають обстріли. Щоб отримати гуманітарну допомогу та купити хліба, люди виходять в центр міста в певні години і то ненадовго – щоб встигнути до обстрілу. Люди звикли жити в наявних умовах, але вони потребують допомоги і підтримки», – говорить Римма Філь.

Читайте такожЛітні люди та інваліди продовжують отримувати допомогу від штабу Ахметова Всього за час роботи Гуманітарного штабу мирним жителям і переселенцям у Мар'їнці було доставлено і видано 28 975 тисяч продуктових наборів.

Станом на 16 червня 2016 року Штаб Ріната Ахметова всього видав понад 8 млн 480 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.